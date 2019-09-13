Вкусный, полезный и простой ужин. Рыбный день

О пользе рыбы много сказано, но часто бывает лень её готовить.

Сейчас расскажу простой способ приготовить вкусный и полезный ужин из минтая. Только чур не переедать, а то очень вкусно :)

Гарнир может быть любой, на Ваше усмотрение.

Продукты на 4 порции:

Филе минтая - 600-700 г

Сметана 20% - 200 мл

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Масло растительное - 2 ст. ложка

Мука пшеничная - 1 ст. ложка

Мускатный орех молотый - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

1

Подготавливаем продукты для приготовления минтая, тушенного в сметане. Также нам понадобится 150-200 мл воды.

2

Филе минтая хорошо промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на порционные кусочки.

3

Перекладываем рыбу в миску. Солим, перчим по вкусу и оставляем на 15-20 минут.

4

Лук и морковь очищаем.

5

Лук мелко нарезаем. Морковь трем на крупной терке.

6

В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью 4-5 минут.

7

Снимаем сковороду с нагрева. Посыпаем морковь с луком мукой и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комки.

8

Туда же вливаем воду и тщательно перемешиваем.

9

Возвращаем сковороду на нагрев, доводим содержимое до кипения и добавляем сметану. Солим, перчим, всыпаем мускатный орех и перемешиваем.

10

В получившийся соус выкладываем куски минтая.

11

Накрываем сковороду крышкой. Тушим рыбу в сметане до готовности (20-25 минут).

12

Минтай, тушенный в сметане, готов.

Приятного аппетита!