Вкусный, полезный и простой ужин. Рыбный день

О пользе рыбы много сказано, но часто бывает лень её готовить.
Сейчас расскажу простой способ приготовить вкусный и полезный ужин из минтая. Только чур не переедать, а то очень вкусно :)
Гарнир может быть любой, на Ваше усмотрение.
Продукты на 4 порции:
Филе минтая - 600-700 г
Сметана 20% - 200 мл
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст. ложка
Мука пшеничная - 1 ст. ложка
Мускатный орех молотый - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
1
Подготавливаем продукты для приготовления минтая, тушенного в сметане. Также нам понадобится 150-200 мл воды.
2
Филе минтая хорошо промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на порционные кусочки.
3
Перекладываем рыбу в миску. Солим, перчим по вкусу и оставляем на 15-20 минут.
4
Лук и морковь очищаем.
5
Лук мелко нарезаем. Морковь трем на крупной терке.
6
В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью 4-5 минут.
7
Снимаем сковороду с нагрева. Посыпаем морковь с луком мукой и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комки.
8
Туда же вливаем воду и тщательно перемешиваем.
9
Возвращаем сковороду на нагрев, доводим содержимое до кипения и добавляем сметану. Солим, перчим, всыпаем мускатный орех и перемешиваем.
10
В получившийся соус выкладываем куски минтая.
11
Накрываем сковороду крышкой. Тушим рыбу в сметане до готовности (20-25 минут).
12
Минтай, тушенный в сметане, готов.
Приятного аппетита!
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