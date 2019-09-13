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Вкусный, полезный и простой ужин. Рыбный день

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О пользе рыбы много сказано, но часто бывает лень её готовить.

Сейчас расскажу простой способ приготовить вкусный и полезный ужин из минтая. Только чур не переедать, а то очень вкусно :)

Гарнир может быть любой, на Ваше усмотрение.

Продукты на 4 порции:

Филе минтая - 600-700 г
Сметана 20% - 200 мл
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное - 2 ст. ложка
Мука пшеничная - 1 ст. ложка
Мускатный орех молотый - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу

1
Подготавливаем продукты для приготовления минтая, тушенного в сметане. Также нам понадобится 150-200 мл воды.

2

Филе минтая хорошо промываем, обсушиваем бумажным полотенцем и нарезаем на порционные кусочки.

3

Перекладываем рыбу в миску. Солим, перчим по вкусу и оставляем на 15-20 минут.

4

Лук и морковь очищаем.

5

Лук мелко нарезаем. Морковь трем на крупной терке.

6

В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью 4-5 минут.

7

Снимаем сковороду с нагрева. Посыпаем морковь с луком мукой и быстро перемешиваем, чтобы не образовались комки.

8

Туда же вливаем воду и тщательно перемешиваем.

9

Возвращаем сковороду на нагрев, доводим содержимое до кипения и добавляем сметану. Солим, перчим, всыпаем мускатный орех и перемешиваем.

10

В получившийся соус выкладываем куски минтая.

11

Накрываем сковороду крышкой. Тушим рыбу в сметане до готовности (20-25 минут).

12

Минтай, тушенный в сметане, готов.

Приятного аппетита!

Источник: Минтай, тушенный в сметане
Опубликовал:
Теги: рецепты Ужин Рыба Минтай здоровая еда просто быстро быстрый вкус
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Комментарии (17)

Сортировка: Рейтинг | Дата
Светлана-свет-Анатольевна
Ой, сделаю в эти выходные. Только у меня не филе, а тушки минтая. Да и пофиг. Обязательно сделаю!!! Спасибо за рецепт!!!
13 сен 2019 12:51 Ответить
0
5
Ирина М
На здоровье! :)
15 сен 2019 13:57 Ответить
0
0
irina Salakka
Этот пользователь заблокирован. Возможно он тролль
Думаю с любой рыбой вкусно получится, спасибо за рецепт
14 сен 2019 12:17 Ответить
0
4
Ольга Савельева
Надо попробовать, правда, у нас минтай не оч хорошего качества, после разморозки на тряпочку похож... Не знаю, почему с рыбой возиться не хотят, с ней возни меньше, чем с мясом. И готовится быстрее
13 сен 2019 10:45 Ответить
0
1
Ольга Лазаренко
Попробуйте подержать минтай в соевом уксусе до готовки в сковороде.
30 окт 2019 12:27 Ответить
0
1
OOO Партнер
Спасибо огромное за рецепт, сегодня не придётся думать что приготовить на ужин,приготовим горбушу.
17 сен 2019 12:51 Ответить
0
1
Galya Kashenock
Я к морковке и луку обавляю сельдерей, стручковый или корень. Перец лучше белый и в последний момент горошек. Не забыть готовое блюдо сбрызнуть лимонным соком и ломтик лимона для украшения. И свежий укроп. Рыба может быть любая, но я люблю треску. А гарнира и муки не надо.
01 фев 2020 16:44 Ответить
0
1
Lubow Fris
Спасибо, обязательно попробую, выглядит аппетитно.
11 мар 2020 22:14 Ответить
0
1
Олеся Наумова 
Выглядит очень аппетитно!
29 окт 2019 20:34 Ответить
0
1
Аля Иванова
А я Попробую треску
13 сен 2019 19:44 Ответить
0
1
Тарасова Ирина
Аля, здесь видимо представлен бюджетный вариант, треска в два раза дороже минтая.
02 дек 2019 13:21 Ответить
0
0
Аля Иванова
Фото просто супер, так и просится блюдо попробовать!
16 окт 2019 18:58 Ответить
0
0
Елена Трубецкая
Спасибо, только разморозила филе минтая. Пошла готовить.
17 мар 2020 11:11 Ответить
0
0
larra larra
https://vse-rabotaet.com/remont/duxovok-duchovix-shkafov/
17 авг 2020 08:18 Ответить
0
0
larra larra
самое главное для приготовление плита или духовой шкаф... https://vse-rabotaet.com/remont/duxovok-duchovix-shkafov/
17 авг 2020 08:20 Ответить
0
0
Ольга Лазаренко
в любом случае нужен чесночек и мелкая лаврущка
30 окт 2019 12:28 Ответить
0
0
irina Salakka
Этот пользователь заблокирован. Возможно он тролль
Приготовила, на мой вкус специй мало, в следующий раз добавлю душистый перец горошком и лавровый лист, а так неплохо получилось)
20 сен 2019 20:54 Ответить
0
0
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